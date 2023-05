El sueño de Angelo Rodríguez Sánchez, de montar una empresa dedicada al reciclaje, encontró la ‘primera piedra en el zapato’. Un ladrón le robó la bicicleta que con tanto esfuerzo compró y en la que todas las noches recorría gran parte de la comuna Nueve de Ibagué buscando botellas plásticas y otros materiales que se puedan reutilizar.

En diálogo con Q’HUBO, el hombre de 32 años y que en el día trabaja en construcción, señaló que a principios de año le dio por averiguar cómo era el negocio del reciclaje y se lanzó al agua. Está enfocado en las botellas plásticas.

“Llevo dos meses reciclando. Aún no he vendido lo que he recogido porque estoy esperando tener una cantidad importante. Además de ganar un dinero extra, contribuyo a cuidar el medio ambiente y eso es satisfactorio”, dijo.

Todo iba bien hasta el miércoles anterior, cuando en un abrir y cerrar de ojos, un ladrón se le llevó la bicicleta, que estaba recién comprada.

“Tenía dos meses de comprada. Era mi medio de transporte. Estoy varado, no he vuelto a reciclar porque caminando no me rinde. Me llamaron a pedir supuestamente 500 mil pesos de recompensa por la bici, pero era una estafa y no caí”, indicó el hombre, que tiene fe en recuperar el caballito de acero o que alguien le done uno.