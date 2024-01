Recordemos que el pasado 1° de enero, una de las principales medidas que tomó el nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue la suspensión del pico y placa. Lo hizo para facilitar la movilidad de turistas y habitantes del Distrito que salían e ingresaban al territorio por temporada de vacaciones.

Sin embargo, esa medida ya está llegando a su fin porque el pico y placa regresa el próximo lunes, 15 de enero, y por eso desde ya hay que tenerlo en cuenta.

Desde la Alcaldía de Medellín informaron que la próxima semana el pico y placa regresa con los mismos números que arrojó el sorteo del segundo semestre del 2023 y que muy pronto se anunciará el nuevo sorteo.

Por eso Q’HUBO le informa cuáles son los vehículos que no podrán circular este lunes, 15 de enero, para que no se gane una multa innecesaria y no se dañe el inicio de año.

Tenga en cuenta que la restricción de movilidad tanto para carros particulares y motos de 2 y de 4 tiempos regirá de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Pico y placa Medellín para este lunes 15 de enero

La restricción vehicular para particulares aplicará para los carros cuyas placas terminen en los números 7 y 0.

Para las motos, la medida aplicará para las placas que inicien en 7 y 1.

En cuanto a los taxis, que siguieron derecho con la medida, aplicará para las placas que terminen en 8.

Y para que esté bien informado, también le recordamos que si usted incumple el pico y placa, le pueden poner una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Además, debe tener presente que para este 2024 ya subió el salario mínimo y por lo tanto la multa también será más alta, pasando de $ 580.000 a $ 650.303.

Esta decisión fue extendida a los municipios del área metropolitana, permitiendo que motos y carros circulen sin mayores restricciones por las vías del Valle de Aburrá desde la medianoche del 2 de enero hasta la medianoche del 14 de enero.

