Sanguino contó, en Blu Radio, que hicieron una solicitud al Consejo Nacional Electoral y a las autoridades de televisión para ejercer el derecho a la réplica, recibieron la autorización, pero los canales les hicieron saber que debían entregar el video a más tardar a las 6:00 de la tarde para que pudiera ser transmitido.

“Nos tocó proceder de inmediato a grabar el video. Ya habíamos conversado que esa intervención la hiciera Juanita Goebertus […] y acordamos, entonces, que todos los congresistas que pudiéramos acompañarla lo hiciéramos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, donde estamos todos los congresistas salvo Gustavo Petro […] y todos los que estamos en ese grupo fuimos inmediatamente informados de la grabación [de la réplica]”, explicó Sanguino.

El congresista desconoce las razones por las que el exalcalde de Bogotá no estaba en ese chat, que tiene como nombre ‘Bancada alternativa’, aunque confesó, en el mismo medio, que nadie advirtió que Petro no estaba en el grupo.

“Si lo sabía Ángela María Robledo y todos sus congresistas [de la Colombia Humana] era muy fácil que nos informáramos todos. O sea, nosotros no nos pusimos a llamar uno por uno a los congresistas. Y casi que no nos advertimos de que Gustavo no estuviera en el grupo de WhatsApp. Sencillamente, ahí hay un tratamiento de igual a igual entre todos los colegas”, declaró.

Por esa misma razón, Sanguino dijo que no puede “aceptar” el reclamo de Petro por no ser invitado, porque todos sabían de la intervención que se iba a hacer en réplica a las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a 6 artículos de la Ley estatutaria.

“Todos estábamos invitados. Yo no le puedo aceptar ese argumento al senador Petro. Me parece que es una necedad salir a hacer ese reclamo cuando todos estábamos advertidos”, aseveró.