Este viernes la situación se tornó más complicada y las manifestaciones estuvieron marcadas por la violencia y por agresiones de los marchantes y el Esmad. Fue tal la alteración al orden público, que el evento en homenaje a la leyenda del tenis Roger Federer, que se realizaría en el Movistar Arena, tuvo que ser cancelado.

Ante la situación, el tenista se pronunció en Twitter:

I am heartbroken for the people of Bogota. Due to the curfew tonight, unfortunately we could not put on the match I have waited so long for…

— Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019