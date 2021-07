Fueron 17 los puntos de Bogotá en los que se presentaron marchas y manifestaciones, muchas de ellas de forma pacífica, señala Blu Radio, mientras los disturbios se presentaron en 3 de esos sitios.

La frecuencia radial informa que cerca del portal Suba, algunos hombres intentaron ingresar al sistema de transporte y fue en ese momento en que las autoridades tuvieron que intervenir.

El otro punto que presentó manifestaciones violentas fue Kennedy, en el portal Américas, donde debido a enfrentamientos entre manifestantes y policías, fue necesario cerrar la avenida Cali, hasta más o menos la 1:30 de la madrugada de este jueves 29 de julio, choques que dejaron varios agentes de la policía heridos.

El comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, denunció que algunos grupos de manifestantes “están usando a menores de edad como escudo y para atacar a la policía“.

La emisora señala que en el caso de Usme, varios vándalos rompieron los vidrios de la funeraria Inversiones y Planes La Paz, sacaron ataúdes vacíos y los pusieron sobre las vías, como escudo.

En días pasados, unos 100 miembros de la autodenominada ‘primera línea’ que habían sido desalojados del Tintal montaron cambuches en el parque principal del barrio Porvenir, en Bosa.

Una vez instalados en su nuevo lugar, varios de ellos dijeron ser víctimas de persecución por parte de la alcaldesa Claudia López.

“Nosotros no volvemos a nuestras casas, porque dada la situación laboral y social muchísimos no tenemos a dónde llegar. Entendemos que el ejercicio de la resistencia es en la calle, en donde somos visibles, y nos vamos a mantener porque no somos ningunos vándalos. Estamos siendo víctimas de una persecución por parte de la Alcaldía de Claudia López”, dijeron algunos miembros de ese grupo.