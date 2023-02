Morales aprovechó su editorial de la mañana en Blu Radio para hacer referencia a las marchas convocadas por el Gobierno Nacional en la tarde del 14 de febrero.

“Ayer fue la manifestación del petrismo en las calles. Tibia. Que no celebren mucho en la oposición, porque hoy les puede pasar lo mismo, no veo ambiente”, añadió Morales en esa emisora.

Agregó que, teniendo en cuenta el poder de convocatoria de Petro, considera que la asistencia fue muy baja en todo el país.

“Ayer, 20.000 personas en todo el país. Una manifestación muy tibia. La gente de la oposición saldrá hoy a protestar con los argumentos contrarios”, señaló.

Posteriormente, tildó a la marcha de “fracaso” y aseveró que no fueron más de 20.000 las personas que salieron a las calles de todo el país.

“La Plaza de Armas no se llenó. La manifestación de Petro fue tibia. Había máximo 1.700 personas, sigue siendo tibia. No se llenó. El aparato del Estado, el llamado del Gobierno y solo 20.000 personas en el país. Lo de ayer fue un fracaso”, apuntó Morales.

Petro habló de la reforma laboral ante una plaza que no se llenó

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de los proyectos que radicó ante el Congreso y aprovechó para anunciar que presentará dos reformas más: pensional y laboral, esta última, incluirá un cambio clave que podría aumentar significativamente el sueldo de los empleados.

“Vamos a presentar también la reforma laboral, una reforma a la ley 50 y ley 100, las leyes del neoliberalismo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche, pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso”, aseguró el jefe de Estado.

El jefe de Estado precisó que si se labora después de esas horas o en esos días de la semana habrá derechos a un pago extra: “Y que por tanto al trabajar más allá de las 6:00 p.m. o un sábado o un domingo haya extras en el salario”.

“El capitalismo no crece sobre la base del trabajo esclavo. La productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente. Nace de vincular el saber a la producción”, expresó Petro en su discurso.