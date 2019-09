Al menos eso aseguró Citynoticias citando fuentes de los familiares de las internas y añadió que en varias ocasiones las mujeres se han agrupado en las ventanas del penal para gritar al unísono:

Toda la situación fue motivada porque la Secretaría de Salud clausuró la cocina de la cárcel, y suspendió servicios y trabajos en el área argumentando razones sanitarias.

Según un comunicado de la entidad, se “identificaron irregularidades” y que en la zona de preparación de alimentos de la cárcel “hallaron 120 kilogramos de pollo y refrigerios en descomposición, así como deficiencias en la refrigeración de alimentos”.

Entre tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) negó, según el informativo, que a las mujeres se les esté privando de alimentos.

El medio, por su parte, aseguró que ha recibido fotografías que indicarían que las mujeres están recibiendo un refrigerio compuesto por un pan, una rodaja de mortadela y una bolsa de avena.

Además, Citynoticias difundió algunos videos y audios en los que las internas aseguran que no han probado alimentos en varias horas:

“Desde las 5:00 de la mañana estamos aguantando. Tenemos hambre. Estamos en el pasillo y nos amenazan. […] Estamos muertas del hambre, estamos en el patio quinto. No nos quieren colaborar y dice el capitán que traen la comida después las 7:00 de la noche, pero no nos dieron desayuno y no nos han dado almuerzo”.