Disminuir las cifras de violencia es uno de los retos que el Distrito deberá enfrentar durante este año, una muestra de la necesidad de contrarrestar este delito es el más reciente hecho que se presentó al sur de Bogotá, en donde una mujer fue víctima de un vecino quien la engañó para golpearla y abusarla.

La situación ocurrió en las últimas horas de este lunes 16 de enero, en un predio del barrio Paraíso de Ciudad Bolívar, hasta donde llegó el vecino de la mujer, quien estaba sola. Todo parece indicar que el hombre llamó a la puerta pidiendo un molino, momento en el que increpó a la mujer y la atacó.

De acuerdo con Claudia Buitrago, quien vive con la víctima, al llegar a su casa conoció la situación y la encontró malherida. Gracias a los vecinos y un breve relato de la afectada, se estableció que el responsable es conocido con el alias el ‘paisa’.

“Cuando miro hacia la cama, me arrimo más y era ella que estaba ahí acostada, con la cara inflamadísima, los ojos no los podía abrir, sangre por todo lado y le pregunto qué pasó, ‘que el “paisa” me violó’”, dijo Claudia a Noticias Caracol.

La víctima tiene heridas en todo el rostro y marcas de asfixia en su cuello, lo que demostraría que la intención del agresor habría sido acabar con la vida de su vecina, de 26 años. “En un momento de esos se hizo la que estaba muerta, como que se desmayó, entonces el man pensó que la había matado y se fue”, agregó Buitrago.

En este momento el señalado abusador se encuentra en la URI del barrio Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sitio al que fue trasladado gracias a que la comunidad lo identificó y lo entregó a las autoridades. Alias el ‘paisa’ podría responder por los delitos de acceso carnal violento y lesiones personales.