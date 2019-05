Valencia denunció a través de su perfil en Facebook que dos agentes de tránsito la detuvieron cerca de su casa, el pasado jueves 23 de mayo, cuando se desplazaba en un vehículo, según ella, “10 minutos antes de que se cumpliera el pico y placa (7:50 p.m.)”.

La joven asegura que ella reconoció que cometió un error y estuvo de acuerdo con que le impusieran el comparendo, ya que los agentes “fueron muy amables” a la hora de explicarle la infracción.

“Uno de los agentes se alejó a realizarme la multa, y el otro se quedó a decirme que ‘ellos ya habían dicho qué iban a hacer pero que yo buscará a ver qué podía hacer’ (yo estaba sola y me puse a llorar). Él me decía que hiciera algo para ayudarme y yo llorando le dije que solo tenía 10.000 pesos. Entonces, él me respondió que yo era mujer, que las mujeres nos podíamos poner creativas para ayudarnos”, escribió la joven, de 21 años.

Valencia contó que como ella no aceptó le impusieron la multa, y que el agente le insistía en que se “pusiera creativa” para ayudarla. La joven dice que al siguiente día pagó la sanción y que de inmediato elevó la denuncia a las secretarías de Tránsito y de Movilidad en la capital vallecaucana.

El pasado martes, 28 de mayo, la exreina nacional de la Panela 2018 (Villeta) y estudiante de comunicación social, habló en el noticiero 90 Minutos sobre la incómoda situación que vivió.

“Me dijo: ‘es que ustedes las mujeres se pueden poner muy creativas para ayudarse’. Esa fue la frase donde me hizo entender y comprender que lo que estaba buscando era algo más que dinero, ya que no lo tenía. Y, de pronto, me sentí acosada”, relató.

Valencia asegura que decidió denunciar al agente porque le pareció que fue abusivo con ella en medio del procedimiento, porque no quiere que les pase lo mismo a más mujeres y porque este es un acto que invita a otras a que no se queden calladas.

El País de Cali contactó al secretario de Movilidad, William Camargo, que dijo que una vez se enteró de la denuncia de la joven se puso en comunicación con ella para ofrecerle excusas. También, que pidió que le enviara “un documento en donde relatara los hechos” para tener más información.

Pero el diario local advierte que en medio de esta indagación se encontró otro caso de presunto acoso sexual que también involucra a un agente de tránsito, del pasado 28 de junio, y que la denunciante es una mujer de 25 años que aseguró que el uniformado la detuvo por pasarse un semáforo en rojo. Luego de eso, dijo, le hizo la invitación para que se vieran en un hotel.

Esto fue lo que dijo la joven al respecto: