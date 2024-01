Las motos representan más del 70 % del parque vehicular, más de la mitad del tráfico y el número de motociclistas fallecidos supera el promedio mundial, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este dato se ve mucho más evidenciado si se mira lo que está pasando en Bogotá.

En la capital de la República han aumentado hasta en un 19 % los viajes diarios en moto, los cuales pasaron a ser de 887.000 en los últimos cuatro años; sin embargo, de la mano de ese dato también aumentaron las muertes por accidentes de tránsito durante 2023, según la Secretaría de Movilidad.

El 40 % de las víctimas fatales son motociclistas en Bogotá, que a su vez son los que más exceden la velocidad permitida. El último registro de 2023 es que fueron 593 muertas, superando las 536 de 2022; sin embargo, el dato que más aterra a las autoridades es que en todo el país hubo más de 8.000 fallecimientos de conductores de moto, según la entidad.

Al respecto, Mary Bottagisio Reyes, directora de la Liga Contra la Violencia Vial, habló con Pulzo y alertó a los motociclistas de lo que están viviendo en el país. De hecho, estuvo de acuerdo con la frase de Claudia López, que indicó que estos vehículos matan más gente que en la guerra.

“Suena muy duro, pero es una realidad. Los que no ha entendido la problemática pueden tener la impresión que es una frase discriminatoria, pero en Colombia hemos perdido más vidas de motociclistas que las del conflicto armado con la guerrilla y el narcotráfico. No es una discriminación hacia los motociclistas, es contra el medio de transporte, son más de 5.000 por año y se convirtieron en el verdugo de todos los actores viales”, indicó.

De igual manera, Bottagisio explicó por qué las motos que se ven en las calles de Colombia no cumplen con las medidas básicas de seguridad y representan un grave peligro para las personas que las conducen.

“Tenemos motociclistas que tienen licencia de conducción, pero no dominan la máquina, no se comportan en las vías del país y adoptan conductas temerarias. En la seguridad de las motos apenas se avanza en la legislación, nuestras motos son las de más bajo cilindraje no tienen frenos abs, no tienen las condiciones de seguridad que deberían tener estos vehículos”, expresó.

Finalmente, la experta en movilidad aseguró que el Gobierno tiene un gran reto con esta población, pues se deben tomar medidas para reducir el número de muertes, que incluso ya supera el del conflicto armado en Colombia.

“El Estado ha fallado en las leyes para controlar las motos. El mayor número de muertes está entre la población usuaria de motocicleta de 15 a 17 años. Todo el sistema ha fallado y les debe a ellos unas políticas, que no es bajarle el soat a las motos. El próximo proceso de paz se debe firmar con los motociclistas, nadie les ha explicado el riesgo que implica salir con un vehículo de dos ruedas que no cumple con los estándares de seguridad”, indicó.

