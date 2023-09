Continúan los hechos de violencia e intolerancia en contra de funcionarios públicos, esta vez un hombre fue en contra de agentes de tránsito que lo requirieron en un control, protagonizando una bochornosa escena.

El hecho tuvo lugar en la última semana y se hizo viral rápidamente en redes sociales a nivel local, de manera que en el clip se observa cuando un sujeto, que se traslada en motocicleta con una mujer, es abordado por guardas de movilidad en Cali, pero se rehúsa.

Esta mañana se presentó situación en la que motociclista que al parecer presta servicio de "moto ratón" fue detenido en puesto de control de movilidad Cali y supuestamente quería darse a la fuga. Moto inmovilizada y comprendo por no tener técnico mecánica al día. pic.twitter.com/qM4B1vyX41 — Entérate Cali – Noticias Cali (@EnterateCali) September 12, 2023

Así pues, el hombre, quien aparenta ser un ‘motorratón’, no atiende el requerimiento de los funcionarios de Movilidad, quienes se acercan y, aparentemente, le piden que se baje de la moto para hacer su respectiva inspección de documentos.

No obstante, este hace caso omiso y no se baja de la moto, de modo que los agentes intentan frenar entre seis al sujeto, el cual intenta zafarse estos, pero no logra huir del control.

Al mismo tiempo, se ve cómo el motociclista intenta acelerar sin importar que los guardas están delante suyo, sin embargo, estos se mantienen agarrados de su vehículo.

El video fue captado por una persona que se movilizaba por el lugar, quien, a su vez, lo compartió en redes sociales, causando opiniones de rechazo.

Entretanto, en el mismo video se observa cómo uno de los funcionarios le tira una patada al hombre, mientras que otro le pega en la cabeza, provocando también reacciones negativas hacia el cuerpo de agentes de tránsito por abordar, entre tantos, a un solo hombre.

Por ahora se presume que la motocicleta del sujeto fue inmovilizada, aunque, por el contrario, no hay un pronunciamiento desde la Secretaría de Movilidad por el accionar de las autoridades.

Cabe resaltar que en lo que va del año se han impuesto más de 5.000 comparendos por SOAT, técnico-mecánica, infracciones de tránsito e invación del carril exclusivo del Mío.