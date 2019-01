“Todo indicaba que mi hermano pronto se iba a morir”, concluyó el ‘Osito’, como le dicen sus allegados, al recordar que en la última cena de Escobar irrumpió una mosca grande que voló sobre la cabeza de él.

Roberto Escobar agregó que el sicario Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón, quiso matar la mosca, pero que ‘El Patrón’ no lo dejó.

El recuerdo de la última cena de Escobar en la entrevista de Roberto con Semana no es menor, ya que esta se realizó en la casa en Medellín en la que él diseñó un museo con las pertenencias más importantes del narcotraficante y recibe usualmente a turistas. En el centro de dicha residencia se destaca el comedor en el que se dio esa última cena.

El ‘Osito’ se declaró perseguido por las autoridades locales en el diálogo que tuvo con Semana ya que reveló que en varias ocasiones le han sellado la casa por ejercer el turismo sin permisos.

“Todos hablan de Pablo Escoba (…) Y resulta que yo no puedo contar mi historia ni la de mi hermano. Esto es una injusticia. Yo no le hago daño a nadie. Aquí no se hace ningún mal, la gente solo viene, les cuento una historia y se toman una foto conmigo”, concluyó el hermano mayor de Escobar.