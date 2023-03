Durante la radicación del proyecto para el sometimiento de las bandas criminales, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se manifestó sobre los rumores de romper el cese al fuego y los acercamientos con el Clan del Golfo, que ha sido señalado de estar detrás de las acciones violentas del paro minero en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba.

(Le puede interesar: Ministro de Defensa infló pecho, luego de captura de autor del paro armado en Antioquia)

En un primer momento, Prada declaró que no se ha hablado de romper los acercamientos o el cese al fuego con dicha organización criminal. Sin embargo, a renglón seguido expresó que no se descarta que pueda ocurrir. “No ha estado sobre la mesa la suspensión o levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante cuando no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio”, fue el mensaje de Prada.

El ministro reiteró que no ha dicho que se rompen los acercamientos con el Clan del Golfo, pero sí dejó claro que “en la paz total no puede haber una organización que no dé muestras claras”. Para el encargado del relacionamiento político del Ejecutivo, no solo se trata de “una carta o que lo exprese verbalmente”, sino que las intenciones de paz deben ser respaldas con acciones.

“Con sus hechos demuestren que están comprometidos con la paz y la sujeción del Estado de derecho o en los procesos de diálogo político en la otra vía”, expresó Prada, que reconoció ciertas dudas frente a las acciones que ha llevado la organización también conocida como autodefensas Gaitanistas (AGC).

“Hemos tenido durante los últimos días dificultades enormes en el territorio porque fuentes de inteligencia, como lo han señalado el propio presidente y mandos militares, han demostrado que detrás de las muchas protestas se han instrumentalizado por las organizaciones que han expresado su deseo de estar en el proceso de paz”, dijo Prada sobre el Clan del Golfo directamente.

(Lea también: Otra cabeza en el Gobierno rodaría: mininterior podría caer, pero no por Petro)

Antes estos señalamientos, el vocero del gobierno Petro exigió “pruebas de respeto” para el pueblo colombiano. “Lo que queremos es que expresen su voluntad, no afectando a la población, sino aprovechando esta oportunidad que tienen sobre la mesa para iniciar un proceso de sujeción a la justicia”, concluyó Alfonso Prada sobre los rumores de ruptura de los acercamientos con el Clan del Golfo.

Lee También

El ministro también habló sobre las amenazas que habrían emitido miembros del Estado Mayor Central, disidencias de las Farc con las que se iniciará una mesa de diálogo, en contra de 200 familias del ETCR Mariana Páez, en Mesetas, Meta. “Acabo de recibir la comunicación verbal de Pablo Catatumbo, tiene que ser un punto que se ponga sobre la mesa del Estado Mayor Central. Si vamos a comenzar el diálogo, tendremos una mesa para llevar estos temas”, dijo el ministro.