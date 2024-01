La historia de un mesero que habría sido arrollado intencionalmente por su exjefe, sorprendió a los colombianos en el inicio del año 2024.

Un video, en el que se aprecia a Víctor López, de 27 años de edad, llegando a un restaurante y siendo atropellado por el vehículo de quien fuera su jefe, causó indignación en todo el país.

El hombre, que cumplía las veces de mesero en ese establecimiento, denunció que el dueño de varios restaurantes en Riohacha (La Guajira) lo atropelló porque le reclamaba una liquidación de 800.000 pesos.

López acusó al empleador luego de un forcejeo verbal, según informó Noticias Caracol. De hecho, el trabajador afirmó que, después de reclamar su pago, fue embestido por el vehículo del dueño del restaurante, alegando que el propietario no quería hacerse responsable de saldar su obligación económica.

“Empecé a gritar afuera del restaurante, que el señor Jairo y la señora Yuliana eran unos rateros, que no me han pagado mi liquidación, que se esconden y no quieren dar la cara. Él me echa el carro encima y gracias a Dios, porque soy católico, que me protegió de ese impacto”, señaló Víctor López al medio anteriormente citado.