Hay consternación en Medellín por la muerte de otro ciudadano extranjero en lo corrido de 2024, pues, este lunes, 5 de agosto, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 68 de edad.

Según El Tiempo, Elder Manuel Martinez Amaral apareció sin signos vitales en un hotel de la ciudad, ubicando en el exclusivo sector de El Poblado, donde se estaba hospedando, y su pareja sentimental fue quien lo encontró.

Las autoridades, en un primer informe que entregaron y que compartió el periódico, determinaron que el portugués habría fallecido por causas naturales a la espera de nuevos exámenes forenses.

En Noticias RCN explicaron que la esposa de Martinez Amaral encontró el cuerpo sin vida sobre las 4:30 de la mañana y de inmediato alertó a las autoridades, que se hicieron cargo del levantamiento.

Con la muerte del hombre con ciudadanía de Portugal, ya son 38 casos de fallecimientos de extranjeros en Medellín; una cifra que preocupa e inquieta a las autoridades locales.

Qué dijo Federico Gutiérrez sobre muertes de extranjeros

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por el nuevo caso y aseguró que de los 38 fallecimientos, dos han sido por homicidio y han sido aclarados por las autoridades.

“De las muertes que están por determinar, son casos en los que no se evidencian signos de violencia ni hurto de pertenencias. En la gran mayoría, se presume que son muertes naturales, pero yo no soy Medicina Legal, simplemente tengo una información inicial y no voy a ocultar la realidad”, dijo.

Y añadió: “Eso sí, debería mirarse la proporción de turistas extranjeros que vienen a Medellín porque las muertes naturales o por accidente son una opción y, hasta el momento, entre todos los casos se han presentado dos homicidios y se han resuelto”.

