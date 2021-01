green

La semana para Medellín fue muy movida. Por el lado del alcalde Daniel Quintero, las noticias pasan por su baja popularidad. Además, las medidas, como el pico y cédula y el toque de queda, terminaron por ahora.

Bajó la popularidad del alcalde Daniel Quintero

Según la encuesta de Invamer, la popularidad del alcalde Daniel Quintero cayó un 12 %. La firma encuestadora aclaró que la gestión del mandatario tiene una aprobación del 55 %. En octubre del año pasado, este registró un 67% de aprobación.

Dentro de las principales inconformidades de los ciudadanos están el manejo de la pandemia y la inseguridad. También, esta semana, el Alcalde tuvo que asistir a una audiencia pública en relación a la revocatoria que algunos impulsan.

Golpearon a periodista que pidió distanciamiento

Este jueves, la periodista Katalina Vásquez fue atacada por un par de personas después de que ella les solicitó distanciamiento en un ascensor en un centro comercial. La mujer, quien se quejó a través de redes sociales, dijo que no recibió mayor ayuda de las autoridades.

“Me insultaron, me dañaron el celular y el calvo me metió un puño. Los seguí hasta el parqueadero y salieron en el carro”, explicó la comunicadora. Esta es la publicación en la cuenta de Twitter de Vásquez:

Este señor me golpeó hoy en un ascensor en un ctro cial de Medellín porque les pedí respetar el aislamiento y subir solo 3 personas. Me insultaron, me dañaron el cel y el calvo me metió un puño. Los seguí hasta el parqueadero y salieron en el carro HAN473 de Sabaneta. Hilo 🤕😡👇🏾 pic.twitter.com/yhxDz2KrJ2 — 🦩Katalina V (@katalinavasquez) January 28, 2021

Álvaro Uribe donó dinero a hospital

El expresidente compartió una fotografía en sus redes sociales en la que muestra la donación que le hizo a la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl. Este monto hace parte del retroactivo de su salario como senador hasta mediados de agosto del año pasado.

En total, Uribe desembolsó 10.982.661 de pesos. La suma no fue más por lo que el expresidente dejó su curul como senador. Esta es la publicación de Uribe en su cuenta de Twitter con el comprobante de la transacción:

El retroactivo hasta mi retiro del Senado se trasladó a la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl pic.twitter.com/aP6ixny4da — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 28, 2021

Cambiaron las medidas por Covid-19 en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció en redes sociales que tanto el pico y cédula como el toque de queda terminaron. Sin embargo, para este fin de semana, hay restricción de ley seca entre las 12 de la noche y las cinco de la mañana de del 29 y 30 de enero. La medida no es continua, sino que aplica para cada día por separado.

Esta es la aclaración de la Alcaldía en su cuenta de Twitter:

📢 Ten presentes las nuevas medidas tomadas para Medellín, debido a la disminución de ocupación de camas UCI en la ciudad. También puedes ampliar esta información a través del Decreto N.º 0078 de 2021 del 27 de enero, ingresando aquí >> https://t.co/UrG134oFnj. #SígueteCuidando pic.twitter.com/bYlFArO8Q8 — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) January 27, 2021

No obstante, para Antioquia las reglas son distintas. En el resto de departamentos del municipio habrá toque de queda por lo menos hasta el dos de febrero entre las 12 de la noche y cinco de la mañana. Esta es la confirmación del gobernador Aníbal Gaviria:

UNIDOS logramos disminuir velocidad de contagio. NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA. Con alcaldes acordamos ajustar Toque de Queda de enero 27 a febrero 2 en toda Antioquia de 12 de la noche a 5:00 a.m. Conservaremos pico y cédula donde viene operando. UNIDOS por la economía y la vida. pic.twitter.com/vApFASAnT7 — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) January 25, 2021

Independiente Medellín finalista de la Copa Colombia

El equipo antioqueño venció de Deportes Quindío en la semifinal de la Copa Colombia. Gracias al gol de Mier, el conjunto dirigido por el ‘Bolillo’ Gómez, quien se desahogó con un madrazo, está a un paso de conseguir el título.

Por supuesto, antes tendrá que enfrentar a un rival difícil: Deportes Tolima. El regreso de Hernán Darío ilusiona a los hinchas del ‘Poderoso de la montaña’.