Una carrera de 10.000 pesos le terminó constando a Yelitza Herrera Vásquez 180.000, una noche de miedo y escalofríos, tocamientos sin su consentimiento, un trauma del que apenas es capaz de hablar y una lucha con la justicia para ser reconocida como víctima en Medellín.

La joven engrosa ahora la lista de mujeres que han sido acosadas o abusadas por conductores de plataformas: la tocaron sin su consentimiento, la intimidaron, humillaron y robaron.

Lo que había planeado como una noche de diversión disfrazada con sus amigos en Halloween del año pasado, se convirtió en una de sus más traumáticas experiencias. La cita con sus amigos nunca se cumplió. Incluso, antes de poder llegar a cambiarse a su casa, fue acosada, tocada y robada por un conductor de una reconocida plataforma. Meses después se dio cuenta que como ella otras mujeres sufrieron lo mismo.

La tarde del 31 de octubre de 2022, la joven de 18 años pidió un vehículo a través de la app desde Sabaneta, en donde estaba planeando la noche con sus amigos, hasta su casa, ubicada en Itagüí.

Se despidió de sus amigos con la promesa de verse más tarde, ya con su disfraz y lista para disfrutar de la noche. Se montó al carro y un hombre blanco y alto la recibió con amabilidad en medio del torrencial.

Yelitza recordó, en medio del trayecto, que no llevaba efectivo para pagar la carrera. “Le pedí el favor de parar en un cajero para sacar dinero (…)”. Para evitar que ella se mojara, el conductor se ofreció a darle todo el efectivo que necesitaba y que ella le entregara ese dinero a través de transferencia. La pasajera, que hasta el momento no había notado una actitud extraña de su compañero de viaje, accedió a la propuesta y le transfirió 180.000 pesos, él solo debía quedarse con los 10.000 pesos del valor de la carrera. “Cuando lleguemos te los paso (el efectivo)”, le dijo el hombre.

La casa de Yelitza estaba justo al frente de donde paró el carro y, como estaba lloviendo, el sujeto le dijo que no se bajara para que no se mojara. Ella, por el contrario, ya quería entrar a su casa y le pidió con insistencia que le entregara el dinero que minutos antes le había transferido.

Desde ese momento la situación se tornó perturbadora. La expresión de este conductor cambió, su mirada se volvió hostil y su actitud nerviosa cambió por una dominante. Todo eso hizo sentir a Yelitza vulnerable.

Como pudo, Yelitza se quitó las manos de encima de ese hombre que sobrepasó sus límites. Volvió a reclamar el dinero y una vez más el conductor se negó a entregarlo.

“Entrégame mi dinero que estoy de afán, me están esperando”, le dijo Yelitza justo cuando el hombre volvió a tocarle las piernas para “tranquilizarla” porque la veía “muy tensionada”. “Estaba temblando… Yo solo me quedé ahí por mi dinero”, contó Yelitza, que aunque deseó huir de la escena se mantuvo ahí por la plata.

El miedo solo le permitió cubrirse las piernas con la chaqueta que traía mientras el hostigamiento continuaba.

El temor se transformó en enojo. Como pudo, Yelitza se bajó del carro y con mucha rabia le reclamó a quien se convirtió en su agresor si, además de tocarla, la iba a robar. “No piense mal, súbase al carro que se está mojando”, fue la única respuesta que recibió.

Yelitza se quedó paralizada en el andén, llorando y empapada por la lluvia. Estaba desconcertada.

“No puede ser, me acosaron, me tocaron, y no solo eso: me robaron en mi cara”, fue su primera reacción ante Martha, la mujer que intervino en la escena y la acompañó a partir de ese momento.