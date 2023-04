Esta semana se conoció una grabación que muestra la discusión que la congresista del Centro Democrático tuvo con un hombre dentro de un avión, al parecer, de Avianca, que cubría la ruta Lima-Bogotá.

El debate inició luego de que el hombre le pidiera a María Fernanda Cabal utilizara tapabocas, requisito que este miércoles cinco de abril se dejó de exigir en aeropuertos y en los aviones durante los vuelos, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

“Sí, ningún país del mundo lo hace. Solo Avianca”, alegó la senadora sobre dicha medida. Al respecto, el hombre le comentó que Spirit y Latam también exigen el uso del tapabocas.

Con un particular tono de voz, el ciudadano le aclaró que todas las aerolíneas siguen pidiendo a sus pasajeros que usen el tapabocas. Eso le molestó a Cabal, quien inmediatamente le pidió que no le hablara así.

“¿Por qué me habla así? No me hable así. Yo no soy nada suyo. No me ofenda”, expresó la congresista.