Las protestas de hoy en contra de Gustavo Petro y sus reformas se convirtieron en una de las más masivas en la historia reciente del país. En Bogotá, por ejemplo, se llenó completamente la Plaza de Bolívar y en Medellín también salieron a protestar más de 10.000 personas.

En la capital, la estimación preliminar arroja un número de más de 15.000 manifestantes. Uno de ellos habló con Pulzo y explicó que su decepción con el Gobierno tiene que ver con las promesas de campaña porque se esperaba un cambio.

“Yo creí que iba a haber un cambio, pero no es quitarnos las pensiones, no es quitarnos la salud, no pueden desmantelar la salud, no pueden hacer acuerdos con los bandidos”, afirmó uno de los protestantes.