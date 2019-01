En minutos Facebook Live.

#MarchaPorNuestrosHéroes Mañana saldremos desde las 9:00 A.M. en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar para llegar todos juntos y decir ¡No más al terrorismo! Los colombianos estaremos unidos a una sola voz y como una sola fuerza porque el terrorismo no nos amedrentará. pic.twitter.com/CW54PjH5th

Te invito a #MarchaPorNuestrosHéroes #NoAlTerrorismo

Mañana domingo 20 de enero, 9 a.m.

Necesitamos a una Colombia unida y juntos somos más fuertes. No más muertes, no más guerra, no más violencia e intolerancia. 💛💛💙❤ pic.twitter.com/9Xqpd2KVxo

