Con las instalaciones destruidas terminaron algunos locales comerciales de la avenida Simón Bolívar de Valledupar por los desmanes que protagonizaron unos hinchas del Valledupar FC y el Quindío en el marco del partido que se desarrolló el pasado domingo.

Uno de los negocios afectados fue un lavadero de carros ubicado a la altura de la carrera 19 con calle 16b donde los jóvenes se enfrentaron a piedra y arma blanca.

De igual manera se vio afectado un vehículo de servicio público al que le destruyeron algunos vidrios, según un video grabado por la comunidad y conocido por EL PILÓN.

“Cada vez que hay partido se presentan estos inconvenientes, pero nunca se habían metido en los negocios, sino que sucedían las riñas y el desorden… Pedimos que controlen esta situación. Si eso es por el fútbol no hagan los partidos porque no solo a nosotros nos están afectando sino a mucha gente. Por ejemplo, esos daños no los paga nadie”, puntualizó Polo.