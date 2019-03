“Busco estufa y cama en perfecto estado a cambio de una bicicleta de gama alta”, escribió el usuario identificado como Edwin Pinilla, en el grupo llamado Subastas WhatsApp.

Castañeda asegura que empezó a conversar con el supuesto ladrón y concretaron que se verían en la localidad de Bosa para hacer el intercambio.

Luego de varias conversaciones con el sujeto, Castañeda descubrió que el presunto ladrón la tenía en la misma empresa donde trabajaba, informó el noticiero.

En las horas de la noche llegó a ese lugar, acompañado por la Policía, para recuperar su bicicleta, pero estaba detrás de unas rejas.

De acuerdo con el jefe de seguridad de la empresa, hasta las horas de la mañana podría abrir las puertas y así entregarle la bicicleta.

“De aquí no me muevo. Si es necesario, me amarro a esas rejas hasta que alguien salga y me responda”, afirmó Castañeda al informativo.

Por ahora, la Policía tiene que verificar si el vigilante que tiene la bicicleta la compró o se la robó.