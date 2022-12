El calvario de la juez municipal de garantías de Quibdó, Zulima Valencia, empezó en 2016 cuando libró dos órdenes de captura en contra de Dida Marlly Delgado y el exgerente interventor del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Farid Alonso Vieira, por presuntas irregularidades en contratación. El procedimiento de captura se concretaría el 24 y 25 de febrero de ese año, de no ser porque la juez le contó a Lucelly Ledezma, su amiga, que el operativo de detención estaba listo.

Miembros del CTI de la Fiscalía llegaron a un apartamento ubicado en Barranquilla en busca de Vieira, pero el exfuncionario ya no se encontraba en el lugar. En medio del operativo hallaron un celular en el que, según las investigaciones, el hombre sostuvo conversaciones con varias personas, entre ellas, una mujer que lo alertó sobre la orden de captura en su contra. No fue directamente Ledezma, ella solo fue el puente para revelar la información que le contó la juez.s

Valencia y Ledezma sostenían una relación de amistad desde hacía un poco más de 11 años y, por lo general, se reunían para conversar y compartir sobre sus cosas y anécdotas personales. La juez tomó la decisión de compartir la información escuetamente del proceso judicial porque Lucelly había sido coordinadora jurídica del Hospital y había trabajado con las dos personas a quienes se les libró la orden de captura.

“Lo hizo por la relación de amistad que teníamos y porque si yo tenía alguna cosa que ver que me preparara y me presentara a la Fiscalía voluntariamente”, dijo Ledezma en medio del juicio que se le adelantó a la juez Valencia, en 2018, por el delito de revelación de secreto, cargo que no fue aceptado. Por esos hechos, en mayo de este año, el Tribunal Superior de Quibdó la condenó a un año y 10 meses, a una multa de más de 27 salarios mínimos legales vigentes para 2016 y a una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.