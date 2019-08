green

La decisión se tomó en la diligencia, que es preparatoria para el juicio, en la que se acusó a la mujer de los delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución y trata de personas. Campos Puello negó los cargos.

En los juzgados, la juez segunda especializada de Cartagena aseguró que ‘la Madame’ tiene vínculos y conversaciones telefónicas con personas fuera de la cárcel de San Diego, donde permanece recluida, que le permiten seguir con sus actividades criminales relacionadas con la prostitución, indicó Blu Radio.

Esa fue la principal razón para que a partir de la fecha del vencimiento de términos empiece a contarse otro año de una nueva medida de aseguramiento en la cárcel y le negó la detención domiciliaria. Cabe recordar que ‘la Madame’ está presa desde agosto de 2018.

No obstante, Iván Díaz, abogado de la indiciada, informó citado por RCN Radio que apelará dicha decisión porque no considera que una conversación telefónica pueda demostrar que Campos Puello sigue delinquiendo y que la captura de varios de sus familiares no es sustento para señalarla de liderar una organización criminal.

Por otro lado, la defensa también le pidió a la juez que rechace las pruebas que presentó la Fiscalía porque, al parecer, carecen de la “autenticidad propia de una prueba documental”, pues habría inconvenientes con la huella y la firma del testigo del ente acusador. “Sin embargo, la juez aclaró que no corresponde a esta etapa del proceso el rechazo del material probatorio”, señaló W Radio.

Entre tanto, la Fiscalía aclaró que el proceso contra Campos Puello no incluye cargos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes porque no están involucradas menores de edad. La audiencia se retomará el próximo 20 de agosto.

Cabe recordar que la cartagenera es señalada por la Fiscalía de liderar la red más grande de prostitución y explotación sexual que tuvo origen en ‘La Heroica’ pero con alcance hacia varias ciudades del Caribe como Miami, Ciudad de Panamá, Ciudad de México y Cancún, hasta donde enviaban jóvenes para prestar servicios sexuales.