Fue precisamente este lunes, 30 de diciembre, que el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda hizo el reconocimiento de las tropas que comandará, y tomó posesión frente al presidente Iván Duque.

La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela Militar José María Córdova, y el oficial dijo que asume este nuevo reto “de la mano de Dios y con el apoyo del señor presidente de la República”, y que su objetivo será el de “defender esta nación hasta el fin de nuestros días”.

Pero en medio de la ceremonia, CM& Noticias recordó que este nombramiento del general Zapateiro causó malestar entre familiares del futbolista Juan Fernando Quintero, que desde hace varios años vienen pidiéndole una explicación al oficial sobre la desaparición del padre del jugador: Jaime Enrique Quintero Cano, en 1995.

Para esa época, el padre de Quintero se disponía a prestar el servicio militar en el cuartel, en Antioquia, en donde el ahora comandante del Ejército ejercía como capitán de instrucción.

Por eso, el mismo Quintero se pronunció en sus redes sociales y dijo, horas antes de que el general asumiera el mando de las tropas, que respeta este nombramiento y que su única intención es aclarar qué pasó con su padre.

“No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien el señor presidente designó para ser el general del Ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto, y saber qué pasó…”, escribió el futbolista en uno de sus trinos.

Por ahora, el alto oficial no se ha pronunciado sobre este tema ni sobre los interrogantes del futbolista, aunque el noticiero recordó que, según el Ejército, Zapateiro fue absuelto por los tribunales de cualquier responsabilidad en esta desaparición puntual.

