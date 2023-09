Jóvenes, adolescentes y niños se han mostrado felices por la presencia de la famosa cantante colombiana en su territorio para el evento que oficializará la apertura de la Institución Educativa Nuevo Bosque, el cual tuvo una inversión de 14.000 millones de pesos.

Con disfraces de Carnaval, pancartas y otros mensajes alusivos a la denominada ‘reina del pop latino’, la población juvenil del barrio El Bosque le demuestran todo su cariño y aprecio a la mujer que puso sus ojos en el sector para darle una transformación en materia educativa, en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla.

La visita de la intérprete de ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Acróstico’ y otros temas musicales, ha causado revuelo entre sus habitantes, que le han preparado muchas sorpresas para el evento de inauguración que se llevará a cabo en horas de la tarde del sábado 16 de septiembre.

Una de ellas tiene que ver con un dibujo que una joven artista del barrio, ubicado en el suroccidente de la ciudad, con el que homenajeó a la estrella de la música latina por la millonaria inversión que hizo en el megacolegio.

El retrato de la artista barranquillera fue elaborado en carboncillo, una técnica que consiste en trazos oscuros de gran intensidad y de aspecto mate, el cual gusta muchos tanto a dibujantes, como a los amantes a la pintura.

“Estaba haciendo otros cuadros en mi casa y me dieron la noticia de que Shakira había llegado hasta acá y me puse las pilas. Me gustaría que ella pudiera recibirlo, como agradecimiento de toda la comunidad”, expresó la pintora en diálogo con Emisora Atlántico.