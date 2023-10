La inseguridad en Bogotá sigue haciendo de las suyas y parece que cada día se agrava más. Ahora, la nueva víctima fue un joven en el occidente de la ciudad que iba cruzando por un puente peatonal con su bicicleta cuando fue atacado por cerca de 8 ladrones que se estaban escondiendo en los alrededores del sitio para intimidarlo, según informó Blu Radio.

Todo ocurrió en el puente peatonal de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, donde ya se han presentado varios casos de robos, pues hay una banda de ladrones que está atacando a ciclistas y peatones, de acuerdo con la cadena radial.

El joven iba cruzando cuando los delincuentes llegaron y lo quisieron encerrar, pero cuando iba a escaparse lo hirieron con armas blancas y le dispararon en 5 ocasiones, por lo que se encuentra gravemente herido en un centro médico en el sur de Bogotá, según la emisora.

Un acompañante de la víctima que iba más atrás del sitio narró lo que ocurrió en el citado medio: “Nos abordaron cinco personas por atrás y tres por delante, todos armados y con cuchillos. Yo saqué el celular porque estaba mirando la dirección y apenas yo miré fue que escuché que mi amigo me dijo como: ‘Ojo, ojo, parce’. Cuando yo volteé a mirar hacia atrás ya teníamos a todos encima. Él llevaba una bicicleta en la mano y por eso yo creo que fue que se pegaron”.

De igual manera, el amigo de la víctima contó en la cadena radial cómo fue que logró escaparse de los delincuentes sin ser visto. Además, aseguró que los ladrones eran extranjeros.

“No, no eran colombianos, eran de Venezuela Nos dijeron de una vez que entreguen todo, entreguen todo, si no se los pego. Pues apenas pasó eso, yo cogí y corrí hacia un lado izquierdo para que los que venían de frente se fueran por mí y los esquivé luego a la derecha, precisamente pues para evitar que me hicieran algo”, aseguró.

Finalmente, el que se salvó indicó que hubo un policía que estaba cerca del lugar de los hechos y, pese a observar todo lo que estaba sucediendo, no hizo nada para ayudar a los jóvenes que querían robar.

