Una familia peruana vivió días de intensa angustia después de que una joven de 16 años decidiera escapar de su casa en Lima e, increíblemente, lograra atravesar fronteras sin permiso llegando hasta Colombia. Al parecer, la adolescente fue encontrada con su novio, otro menor de edad, a quien conoció por medio de redes sociales.

(Lea también: Niño de 8 años desapareció tras derrumbe en Bogotá: se cree que escapó de la casa)

Las autoridades continúan indagando cómo fue que la menor se desplazó desde la capital de Perú hasta el municipio de La Estrella, en Antioquia, Colombia. De acuerdo con sus familiares, la joven desapareció el 7 de diciembre de 2024, por lo cual su madre, preocupada, reportó a las autoridades el hecho.

Durante 10 días no tuvo noticia de la menor. La mujer consiguió entrar a las redes sociales de su hija, donde descubrió que estaba sosteniendo conversaciones con otro menor de edad en Colombia, quien en medio de los chats le pedía fotos íntimas.

La madre de la menor desaparecida en Perú conversó con Noticias Caracol sobre el caso, enfatizando en que esta no tiene pasaporte ni tenía permiso para salir del país, solo cargaba su identificación.

“Ella se llevó su DNI de aquí, entonces es mucho más fácil de reportar. Ella no tiene un permiso para salir del país (Perú) ni mío, ni de su papá. La Interpol, su trabajo es detectar a la niña en el lugar donde se encuentra y en la condición que ella se encuentra tenía que pasar a un albergue. En ningún momento se tenía que quedar supuestamente en la casa de ese muchacho o con la mamá “, señaló.

Tras encender las alarmas, se emitió una circular amarilla, por lo cual las autoridades en Colombia acataron esta orden y llegaron hasta la residencia del menor colombiano, dando con el paradero de la menor que se fugó de su casa.

Al ser encontrada en aparente buen estado de salud física y psicológica, las autoridades la dejaron en la casa de la familia de su pareja, una decisión que no comprende la madre de la menor peruana. Posteriormente, la Policía de Antioquia confirmó que la adolescente ya se encuentra en un albergue, bajo los cuidados de las autoridades de Infancia y Adolescencia, pero toda esta situación ha desatado dudas entre los familiares de la extranjera.

(Vea también: Familias venezolanas recibieron regalo de Navidad: adolescentes presos fueron liberados)

“¿Yo cómo sé si mi hija no está embarazada?, ¿yo cómo sé que mi hija está siendo explotada?, nadie me garantiza absolutamente… la extraño, la quiero mucho, no era la manera de salir de así del Perú, había manera de solucionar, de conversar“, dijo la madre a Noticias Caracol.