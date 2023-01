Q’HUBO habló con Estefanía Lozano, quien contó que entre las 8 y 9 de la noche de ese día, poco antes de ir a celebrar la Navidad pasó por el lugar en dos oportunidades. La joven iba a bordo de una moto con su novio a recoger y llevar unos regalos, cuando observó a la canina ahí tirada, pero le sorprendió que al volver a pasar seguía ahí en el sitio, pero ya arropada con otra cobija.

“No levantaba la cabeza. La perrita comenzó a llorar, al parecer por miedo y no se podía mover pues sus patas traseras no le respondían”, dijo la joven.

Al ver esto, la joven llamó a la Policía pero al sitio no llegó ningún uniformado y al tratar de subirla a un taxi, ningún vehículo de servicio público les prestó el servicio. Así que junto con su novio, con mucho cuidado, subieron a la perrita y la llevaron hasta el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, situado a unas pocas cuadras en el barrio Miramar.

Estefanía una amante de los animales, muy preocupada por la salud de la canina y queriendo saber más sobre qué le había pasado a ‘Miel’, como nombró a la canina criolla, publicó en su red social Facebook sobre el hallazgo de la perrita y sus condiciones.

De inmediato recibió un mensaje de un joven que le contó que a esa perrita un joven a bordo de una motocicleta la había atropellado en la calle 27 con carrera Primera del barrio San Pedro Alejandrino de Ibagué.

El joven le indicó que se condolió de la canina, la metió en un costal, le envió fotos y videos de cuando la recogió y la llevó. Asimismo, se enteró que este chico la llevó a una veterinaria, desde donde la llevaron a otra ubicada en la carrera Cuarta y debía dejarla hospitalizada por su condición. No brindó datos y se fue con ella.

Estefanía fue hasta el lugar donde ocurrió el accidente, donde ubicó varias cámaras de vigilancia pero en los locales no le permitieron observar las grabaciones o le dieron alguna excusa para evitarlo.

“No me di por vencida, pues buscaba esas grabaciones para interponer la denuncia. Vi una cámara de la Policía y al ir al Comando de La 21, me dijeron que podía acceder a las grabaciones con una orden de la Secretaría de Gobierno. No me dieron ningún número de teléfono, tampoco los de la Policía Ambiental”, señaló la joven.