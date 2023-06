Un conglomerado de medios muy fuerte en el país está salpicado en los escandalosos audios de Armando Benedetti que filtró la revista Semana y en los que quedó demostrado cómo se habría hecho la financiación de la campaña de Gustavo Petro y el manejo que se le ha dado al actual Gobierno con la que hasta hace poco era la encargada de toda la agenda, Laura Sarabia.

En uno de esos audios, Benedetti le recrimina a la jefe de gabinete por el espacio político que él quiere y le enumera lo que él hizo dentro de la campaña y el Gobierno. Por ejemplo, le habla de dineros que consiguió y de una reunión con un importante empresario de un conglomerado de medios de comunicación que funcionan en Colombia.

“Discúlpame, ¿pero yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, que pagará el tiempo de no sé qué mondá. Te llevé a ti, llevé al hp de Prisa todo, hicimos cien reuniones… No, marica, y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un culo, no”, fue lo que dijo Benedetti.

Precisamente, “el hp de Prisa” que menciona el exembajador fue revelado en la mañana de este martes 6 de junio en La FM por el periodista Luis Carlos Vélez, quien dio el nombre del poderoso empresario de Prisa.

“Hay una imprecisión en lo que dice Armando Benedetti, la persona del Grupo Prisa que se reunió con el presidente Gustavo Petro es Joseph Oughourlian, armenio y propietario de Amber Capital y dueño del 29 % de Prisa”, mencionó Vélez.

Además, El Mundo de España también filtró el posible nexo del escándalo de Benedetti con Indra y el conglomerado de medios: “La mención de Prisa puede estar relacionada con Indra. Cabe recordar que en Colombia la recolección de los datos electorales lo hace la Registraduría Nacional. Y antes de las últimas legislativas de marzo de 2022, la elección en la dirección de dicha entidad de Alexánder Vega fue muy polémica por considerar que podría ayudar al Pacto Histórico y, después, a Petro por los lazos que les unían”.

Indra en las pasadas elecciones presidenciales tuvo un contrato con el registrador y por el que la Fiscalía General de la Nación abrió en mayo de 2022 una investigación preliminar por las presuntas irregularidades y vínculos de Vega con la compañía citada.