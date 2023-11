Premio ‘Liderazgo Distinguido para las Américas por el Empoderamiento de los Migrantes y Comunidades Inclusivas’ fue el que le otorgaron al alcalde que termina su mandato el próximo 31 de diciembre para darle paso a su sucesor, Álex Char.

Pumarejo fue merecedor de tal distinción por la implementación de programas de inclusión de población migrante en ‘la Arenosa’, especialmente, la de venezolanos, la cual sería de aproximadamente 146.000 asentados en territorio de la capital de Atlántico.

Jaime Pumarejo recibiendo importante premio."> Alcalde Jaime Pumarejo recibiendo importante premio.

Para la junta directiva y los miembros de ‘Liderazgo para Las Américas: El Diálogo’, una red de líderes globales que fomentan la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe, el modelo de atención a población migrante y de acogida, que se ejecutó bajo el período de mandato del alcalde (2019-2023) concedió acceso a empleo, salud y educación a muchos venezolanos que en su gran mayoría se volvieron productivos en la sociedad.

“Hace cuatro años empezamos a ver la llegada de venezolanos a nuestra ciudad y sabíamos que debíamos hacer algo, darles la mano y ayudarlos a salir adelante. Hoy, el 10.6 % de nuestra población es venezolana, 20.000 niños están en nuestros colegios, 17.000 reciben cada día comida, educación y atención. No tenemos mucho, pero lo compartimos con ellos”, dijo desde Washington el alcalde al recibir el galardón.

Así mismo, Pumarejo resaltó que la población migrante en Barranquilla, al día de hoy, trabajan y le aportan a la economía de la ciudad: “Hacen parte de nuestra cultura. Así que tengo un mensaje de esperanza: sí se puede, sí hay un camino. Cuando comenzamos a hacer esto lo último que pensamos fue obtener un reconocimiento. Pensamos que teníamos que hacerlo, había una necesidad porque las personas estaban ahí y no había forma de devolverlos. Teníamos que actuar”.

Es por ello que el alcalde Pumarejo invitó a los asistentes a trabajar juntos desde las naciones para que emigrar desde su país de origen no sea una obligación: “Tenemos que devolverles a las personas la elección de migrar, de que en su país de origen puedan vivir, amar, crear y seguir sus sueños. Si logramos eso, la migración no será una obligación, sino una opción. Eso es lo que debemos intentar. En Barranquilla nos ha impulsado trabajar bajo el pensamiento de que no importa cómo te llamas o dónde naciste, queremos crear una ciudad donde tengas la oportunidad de soñar y de perseguirlos”, expresó en la ceremonia llevada a cabo el jueves 9 de noviembre.

Dentro de los miembros de ‘El Diálogo’ se encuentran más de 100 ciudadanos distinguidos de los sectores empresarial, académico, gubernamental y de la sociedad civil de Estados Unidos, Canadá y 21 países de América Latina y el Caribe.

Como dato adicional y no menos importante, dieciocho de de ellos han sido presidentes de sus países o jefes de instituciones multilaterales, y más de 36 han servido a nivel de gabinete.

