La entrevista, transmitida en la noche del jueves 8 de noviembre, tocó varios temas que han sido claves en el inicio del gobierno Duque, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la agenda legislativa y el déficit económico, así como la justicia luego del proceso de paz y la crisis de los migrantes venezolanos. Y, por supuesto, la educación.

Consultado por el periodista Juan Lozano sobre cómo va a manejar la protesta estudiantil y la diferencia entre interlocutores que tiene, por un lado, a los rectores de universidades y, por el otro, a los profesores y estudiantes, Duque dijo que sí tienen razón quienes le reclaman al Estado una deuda histórica.

Dijo el mandatario que en el pasado se dejaron de atender temas urgentes para el financiamiento de la educación, pero destacó que en estos meses de su administración se haya llegado a 41 billones de pesos la asignación del presupuesto para la educación, “el más alto que se haya visto para el sector educativo”.

Insistió en los aspectos positivos del acuerdo que tuvo tras reunirse con los rectores de las universidades públicas, que mejora según él la base económica de la educación pública universitaria, ofrece más recursos para la inversión que permiten mejorar la dotación y, por último, ampliar la gratuidad de la educación superior para la población más vulnerable, que de acuerdo con sus cifras en 2019 será de más de 90.000 estudiantes.

Pero, ¿Por qué no se ha reunido con los estudiantes?

Esa, justamente, fue la pregunta que le hizo Darío Arizmendi, de Caracol Radio, en el mismo set de Red + Noticias. Así respondió el presidente:

“La ministra de Educación, María Victoria Angulo, que es una mujer muy comprometida con esta causa, ella me dijo, “quiero conformar la mesa” y la ha conformado y está además en su derecho como ministra de arrancar ese liderazgo en la mesa. Yo estoy permanentemente en comunicación con ella, no es rechazo a los estudiantes, ni más faltaba, yo he sido profesor universitario y he tenido mucho contacto con las juventudes de este país”.