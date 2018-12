Ortega empezó por hacer referencia a la expulsión de Colombia, este jueves, del asesor político de la embajada de Venezuela en Bogotá, Carlos Manuel Pino García. “Para nadie es un secreto la historia del señor Pino, que estuvo preso por rebelión. Él pertenecía a un grupo armado”.

Después aseguró que miembros del G-2 cubano y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) venezolano hacen seguimiento en el país a los opositores de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Ellos manejan dos líneas: la diplomática, que es la ideológica, y la otra es la de inteligencia. La ideológica para mantener lazos con el movimiento, y la de inteligencia que hace, a la que yo me refiero, el G-2 cubano, que está aquí metido en Colombia con el Sebin”, subrayó.

“En varias oportunidades desde Cúcuta, desde el primero de agosto del año pasado, hemos visto cómo se desplazan los del Sebin en las distintas zonas: Cúcuta y Bogotá en donde es público y notorio que ellos se encuentran aquí”, continuó Ortega.

Preguntado por los periodistas de la emisora si había informado de lo que conocía a las autoridades colombianas, el exiliado dijo: “Con el gobierno actual no hemos tocado este tema. Sin embargo, a algunos senadores y diputados con los que he tenido la oportunidad de reunirme en privado, les he dicho. Y les he dicho que tengan cuidado aquí en Colombia porque también están metidos en las universidades llevando la ideología socialista”.

“Ojalá que aquí en Colombia no pase lo que ha pasado en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil. Hay que tener conciencia de lo que ha pasado”, concluyó Ortega.

La FM aclaró que el Sebín era la antigua Dirección Sectorial de Investigaciones y Prevención (Disip), policía política que durante más de 40 años sirvió a los gobiernos anteriores a los de Hugo Chávez.

Al llegar Chávez al poder, se le cambió el nombre por el de Servicio Bolivariano de Inteligencia, que opera en Caracas y en otras partes del país. Es la policía política que está al servicio directo de la vicepresidencia de la república.