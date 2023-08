Una instructora del Sena fue víctima de los ladrones en el barrio La Floresta de Ibagué, cerca a la calle 60. De acuerdo con el testimonio, los delincuentes que iban en moto, dispararon.

La víctima fue Camila Andrea Viña, quien labora en el Centro Agropecuario La Granja del Espinal. “Como el carro que me trae del Espinal me deja en la calle 60, tenía la costumbre de caminar por la Avenida para ingresar por La Floresta y luego llegar a Piedrapintada, donde vivo”, dijo.

Recordó que los ladrones aprovecharon que una van estaba parqueada cerca al andén, por lo que a ella le tocó bajarse a la calle. “Ellos aprovecharon. El parrillero se bajó, me intimidó con un arma de fuego. Me recostó contra el vehículo y me dijo que le diera el celular. Se lo entregué y después me quitó el bolso. Yo le supliqué que me dejara sacar las llaves y los documentos personales, pero no quiso. Me dijo que ni mierda ( sic) ”.

De acuerdo con el testimonio, unas personas que caminaban en compañía de unos perros por esta zona de Ibagué se dieron cuenta de lo sucedido; también un vecino que estaba en su hogar.

“El vecino gritó y el sujeto disparó al aire. Fue un susto tremendo. De hecho, no tengo pensado volver a pasar caminando y sola por allá”, dijo la víctima.

La instructora explicó que el morral llevaba una chaqueta del Sena, un computador portátil propiedad de la Institución y todos sus documentos de identidad (cédula, tarjeta profesional y licencias de conducción).

Ya instauró la respectiva denuncia. Espera que si alguna persona encontró los documentos, le haga el favor y se los devuelva.