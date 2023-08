A pesar que algunas personas están de acuerdo con la protesta que se viene adelantando desde hace varios días desde el gremio transportador de Ibagué, que ya completa nueve días, otros parecen no estar para nada conformes con las actividades propuestas por los manifestantes.

El comité departamental del paro, determinó que es pertinente que varios sectores se sumen a la coyuntura social, por ende habrá una actividad para mañana, 3 de agosto, “Viendo que se han denunciado los contratos de transporte estratégico para la ciudad de Ibagué traen posibles actos de corrupción, hemos decidido en conjunto con el sector transporte, vincularnos el día de mañana jueves tres de agosto desde las siete de la mañana en un escenario de movilización convocado en la 37 con quinta”, afirmó Jonathan Varón, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Cabe recordar que los taxistas ya se habían unido.

Por tal motivo, se espera una considerable cantidad de personas de diferentes áreas apoyando un paro cívico municipal que serviría para expresar todas las inconformidades que tienen los trabajadores de la ciudad, aunque hay gente que no está de acuerdo. “Esta administración no da ejemplo de los recursos limpios y transparentes, por eso estamos mañana convocando a este escenario que se unirá con moteros, transportadores, taxistas, el sector salud y todos los trabajadores que han hecho peticiones al alcalde y no han tenido respuesta”, expresó el vocero de la CUT.

El punto de encuentro será en el lugar ya mencionado, allí habrán actividades artísticas y culturales. Sin embargo, aún no está decidido si desde este lugar las personas se desplazarán en forma de marcha o se quedarán en este mismo sitio durante la jornada.