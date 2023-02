En diálogo con Q’HUBO, la mujer de 31 años recordó que todo inició a principios de 2022, cuando le sintió una bolita en el cuello a su niño mayor, que hoy tiene 10 años.

“Pensé que se trataba solo de un ganglio inflamado. Sin embargo, lo llevé al médico, le ordenaron una ecografía, luego una biopsia de la tiroides, entre otros exámenes. A mitad de año le diagnosticaron cáncer. El niño está bien, no le duele nada, pero el cáncer le hizo metástasis en el cuello y pulmones”, afirmó.

La madre añadió que el menor ha pasado por dos cirugías (una tiroidectomía y vaciamiento linfático radical), no obstante, han pasado cuatro meses desde la última cirugía y no le han practicado el tratamiento con yodoterapia.

“La EPS y los profesionales de Clinaltec le han brindado una muy buena atención a mi hijo. La demora ha sido en el Instituto Nacional de Cancerología [en Bogotá], a donde fue remitido para la yodoterapia”.

En palabras de Milena, en junio de 2022 los exámenes no mostraban que el cáncer había hecho metástasis en el cuerpo del niño, pero en noviembre le detectaron otras masas en el cuello y pulmones.

“En el Instituto me dieron la cita para la yodoterapia, no obstante, el requisito era que tenía que verlo el endocrino de allá. Yo les dije que el endocrino de Clinaltec lo había visto y no aceptaron. Miro a mi pequeñito y me da impotencia pensar que haya tanta demora en la cita. Es un niño que merece vivir y el tiempo corre en contra”, afirmó.

Después de tanto luchar, el próximo lunes, ambos viajarán a Bogotá para la yodoterapia. La EPS les brindará transporte, alimentación y estadía mientras avanza el tratamiento. “Yo lo veo estudiar, reír, jugar fútbol y me parece increíble que tenga cáncer. Es como si estuviera viviendo un mal sueño del que quisiera despertar”.

“A veces flaqueo”

Antes del diagnóstico, Milena trabajaba en un almacén de calzado. Debido a las citas del niño y su cuidado, le tocó renunciar. Ahora, viven de lo que a ella le pagan por pegar calzado en la casa y cuando la llaman, hace aseo en viviendas y apartamentos.

“La dueña de la fábrica de calzado ha sido buena conmigo. Cuando tiene mucho trabajo me trae material a la casa y yo les ayudo. Quisiera tener una ayuda del Gobierno. En estos momentos vivo en la casa de una hermana. Ella no me cobra arriendo, pero voluntariamente pago un recibo y conseguir lo que los niños necesitan”, acotó.

Milena aprovechó la entrevista para desahogarse. Añadió que aunque se considera una persona ansiosa y un poco depresiva, a veces se siente destrozada. “Aunque me hago fuerte frente a los niños. Hace mucho tiempo no duermo bien. Me despierto unas siete veces en la noche, miro a mi niño, lo acaricio, le digo que lo amo y a veces lloro. Aunque declaró que está sano y que lo voy a tener mucho tiempo conmigo, a veces flaqueo. Mientras tanto, él siempre está sonriente y jugando”.

Según expertos, el cáncer de tiroides en la edad pediátrica es considerado una enfermedad rara debido a su baja prevalencia, ya que comprende menos del 1 % de los tumores en esta edad. Su incidencia en edades comprendidas entre cero y 19 años es baja y ronda los cinco casos por millón.

Sí desea ayudar a la familia con donaciones y mercado, puede escribir al WhatsApp 318 843 55 21.