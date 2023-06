A la cárcel fue enviado un hombre que intentó secuestrar a una niña de 3 años de edad, en hechos ocurrido en el barrio Pandiguando, en el occidente de la ciudad de Popayán. El presunto responsable fue agredido por la comunidad.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana, teniente coronel Alex Molina, informó que el sujeto alcanzó a correr una cuadra, “la comunidad se dio cuenta, lo alcanzó, lo redujo y también recuperó a la niña. Llegó nuestro cuadrante y capturó a esta persona por el delito de secuestro”.

El detenido, identificado como Emanuel Jesús Valencia Lucuara natural del departamento del Caquetá, fue judicializado y presentado en audiencia donde un Juez con función en control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Alfonso Salazar, padre de la niña afectada, contó que “en ese momento mi hija salía de la casa de la niñera. Iba con la mamá cuando este hombre intentó secuestrarla. A él no lo conocemos, no sabemos quién es ni por qué lo hizo”.

El ciudadano agregó que “la niña no quiere estar en sitios cerrados, no quiere estar sola, la multitud le da miedo. Ella va a quedar en tratamiento psicológico debido a todo esto que pasó. No solamente la intentaron secuestrar, sino que la soltaron, se golpeó el rostro, tiene heridas no graves pero sí de cuidado”.