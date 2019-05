El pasajero alegaba que podía viajar allí sin necesidad de cancelar su pasaje ya que no había cruzado la registradora. También, porque no estaba pisando la línea amarilla.

Como el conductor del bus anunció que no daría marcha hasta que el problemático hombre se quitara de allí o se bajara, los demás pasajeros se molestaron ya que llevaban varios minutos ahí detenidos.

“Usted no ha pagado. Por favor pague su pasaje, señor… eso es una falta de respeto… nadie lo va a llevar gratis”, le dicen varias mujeres, en un tono conciliador.

Pero el hombre levanta la voz, y alega:

“Falta de respeto, ¿yo?… dónde está la obligación de que yo no me puedo quedar aquí… ahí dice franja amarilla, y yo no estoy en la franja amarrilla, lo lamento… ahorita que me baje pagó”.