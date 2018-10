Pero también para seguir con el negocio de la cocaína desde Colombia. La información de la revista mexicana fue reproducida con autorización por el diario El Tiempo, que señala varios detalles de la estadía del hijo del famoso capo mexicano, extraditado a Estados Unidos en 2017.

Desde este año, Guzmán Salazar fue incluido por la DEA en la lista de los 10 narcotraficantes más buscados. Desde su arribo a la capital paisa, dice la prensa mexicana, el capo de ese país estuvo protegido por una fracción de ‘La Oficina’ conocida como ‘La Terraza’, que lo escoltaba con 15 personas.

El séquito, al parecer, lo acompañaba a todo tipo de fiestas dentro del área metropolitana de Medellín y en fincas aledañas a la capital antioqueña. “Le gusta consumir whisky, marihuana y perico con sus amigos y sus amigas. Y de música, le gustan las norteñas mexicanas y el reguetón”, dicen agencias estadounidenses señaladas por el medio mexicano, citado por El Tiempo.

Según esas mismas fuentes, se conoció que usaba un Toyota Prado de color gris, blindado, y alrededor de un apartamento de lujo donde residía, en Envigado, sus escoltas hacían vigilancia en carros “modestos”.

Sobre este caso, Noticias Caracol entrevistó al investigador Fernando Quijano, quien al parecer “conoció parte de los hechos”, y dijo que Guzmán Salazar, de 35 años, “asistía a fiestas estaba con mujeres lindas, y obviamente seguía con el negocio. Recuerde que el Sinaloa tuvo una guerra interna, y pudo haber sido producto de esa guerra interna que vino a refugiarse aquí”.

Y aunque el artículo de Proceso indica que la Policía Nacional, la DEA y el FBI tenían conocimiento de la presencia del hijo del ‘Chapo’ en Medellín, pero no lograron ubicarlo, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que no tiene reporte sobre la supuesta estadía del narcotraficante, pero no negó el hecho de la alianza de estructuras que operan en el país con los carteles mexicanos.

“Les puedo decir que vengan y que aquí también los cogemos, y que por supuesto hay una relación directa de esas estructuras que operan en Medellín y el área metropolitana con estructuras internacionales”, manifestó el alcalde al noticiero.

La información reproducida en El Tiempo finaliza con una hipótesis que dice que el narcotraficante mexicano o regresó a su país, o “está escondido en una ciudad del Eje cafetero”.