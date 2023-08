‘Chava’, la mujer que vive en la calle y que muchos reconocen, está censada en la lista de más de 5000 habitantes de calle que hay en Cali, “pero no se les puedes obligar a dejar la calle ni trasladarlos (a fundaciones o centros de rehabilitación) si no están de acuerdo.

Mientras se realizaba un vídeo de la ciudad, el equipo de reportería ciudadana de TuBarco, vio a Elizabeth como dice llamarse, pero conocida como ‘Chava’, tirando paso, riendo, saludando a la gente en pleno Bulevar del Río.

La mujer que vive en la calle y que muchos reconocen, “es la única que saluda”, le contó a este medio, que le gusta bailar salsa.

Tiene más de 50 años de edad, y gran parte de de ellos los ha vivido en el calle, como ella misma lo cuenta, ha conocido “el infierno del consumo” de drogas, y todos los dolores de la calle.”La salsa se lleva en la sangre”, dice.

Recuerda que su padre, "ama bailar salsa". Aconsejó a las familias cuidar a los jóvenes, alejarlo de malas compañías, ayudarlos a salir del consumo si están en ella, y le recuerda a muchos,

Si no representan un peligro inminente, no se les puede llevar forzados a ninguna fundación a internarse o trasladarlos de ciudad. Sin embargo, no se conoce qué acercamiento y atención directa se la ha brindado a ella.

