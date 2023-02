El presidente Gustavo Petro, de acuerdo con Caracol Radio, ha impartido instrucciones a sus ministros para que cierren filas en torno a la jefe de la cartera de Minas, Irene Vélez, envuelta en un escándalo desde que, la semana pasada, esa misma emisora revelara que el informe que usan la ministra y el presidente para sustentar su tesis de que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2042 estaría inflado.

(Le interesa: “Ella conoce de filosofía”: dura frase de exviceministra, a Irene Vélez, luego de renuncia)

La frecuencia radial informó que Gustavo Petro, molesto porque los contenidos de los consejos de ministros se estaban filtrando a la prensa, hizo leer a su gabinete ministerial varias normas que ordenan a los asistentes a esas reuniones reservar la información.

La periodista Diana Giraldo aseguró incluso que Petro, “muy bravo, dijo que el ministro que filtrara la información del consejo de ministros podía incurrir en prevaricato por acción que tiene una pena de cárcel de 4 a 8 años”.

“Es evidente en los círculos más cercanos al presidente que la orden es cuidar a la ministra de Minas, Irene Vélez, que es lo que han hecho algunos”, se agregó en ese mismo medio.

Hasta ahora, Petro no se había referido abiertamente al tema de la ministra Vélez. Pero este martes, al responder a un usuario de Twitter que se burla de la funcionaria, el presidente admitió que ella sí incurrió en un error.

“Este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos, se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades”, escribió Petro en un primer momento, siempre aludiendo a conductas que se les han endilgado a ministros de otros gobiernos.

Ese detalle que Petro quiere minimizar, trivializar, a otros les parece muy grave. Por ejemplo, la exviceministra de Minas Belizza Ruiz, a quien Vélez le pidió la renuncia, dijo que la ministra había mentido en el documento ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’, origen de toda la controversia.

Lee También

“Es a meter la mentira de que en Colombia sobran las reservas de petróleo y gas, y eso no es cierto. El tiempo que tenemos de reservas es muy escaso y esto lo hace para acompañar otra cosa y es que ella toma la decisión sin sustentar, de ninguna manera, que en Colombia no se tramiten más contratos para buscar petróleo y gas”, dijo el exsenador Jorge Robledo al sustentar una queja ante la Procuraduría que busca la destitución de Vélez.

Pero Petro insiste en rescatar a su ministra, y, al intentar desviar de nuevo los focos hacia otros ministros (indicando que es un error supuestamente común) y hacia los medios de comunicación, admite indirectamente que Vélez incurrió en un error.

“Casi todos los ministros de minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística. La prensa repite ese error a diario. Todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades”, escribió en la red social.

Sin embargo, en la rueda de prensa que convocó para explicar el documento, la ministra aseguró que no había cometido ningún error. “Pretender que este documento es el informe de las reservas es un error. Pero nosotros no hemos cometido ese error. Aquí alguien más está diciendo que ese documento es lo que no es”.