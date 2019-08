Una de las primeras en reaccionar a los comentarios que hizo el senador de Decentes contra su colega del Centro Democrático fue Lorena Murcia, directora de la Corporación Rosa Blanca –que reúne a víctimas de las Farc, como ella que fue violada por integrantes de esa guerrilla–.

Primero citó el agresivo trino de Bolívar contra Uribe y lo insultó para luego decirle que el rearme de las Farc esa algo que “se sabía”, porque era la “acción estratégica del ahora partido Farc, ahora sus más íntimos amigos”.

Y continuó: “Usted si es una vergüenza nacional, que asco me das. La culpa no es de nadie más si no de ustedes que lucharon para liberar a los bandidos”. A renglón seguido, promovió la tendencia contra el senador:

Me apoyan con este #GustavoBolivarDaAsco

por favor hagamoslo tendencia. Hay que poner en su sitio este cómplice de asesinos, Violadores y Narcoterrorista Como lo son los de las Farc. — Lorena Murcia (@lorenzmurcia) August 30, 2019

Minutos después, y sin responderle directamente, Bolívar escribió un hilo de Twitter para detallar el por qué acusa al expresidente de ser el responsable del rearme de los exjefes guerrilleros de las Farc.

…una guerra en la q nunca verán hijos de ministros, Pte, Magistrados, Congresistas, Fiscales, jueces, poniendo el pecho a las balas.

A la guerra mandan pobres soldados q no tienen voz. Ellos ven la masacre desde la TV y luego salen a ofrecerse como salvadores #UribeMalditoSeas — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2019

¿En qué basa su éxito?

DISCIPLINA: El monstruo no descansa, trabaja, trabaja y…

CONVICCIÓN: #UribeMalditoSeas cree en su cruzada

ENFOQUE: No suelta la presa

LIDERAZGO: Ejerce poder sobre sus siervos

CINISMO: Miente con convicción

DIVIDIR: Usa caballos de Troya para dividirnos — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2019

1. SU PASADO: Que más parece un prontuario: aeronáutica civil, echada de la alcaldía de Medellín, investigado por 2masacres en Antioquia, su desprestigio mundial por los falsos positivos, sus casi 20 buenos muchachos presos, sus testigos muertos y los q sobreviven y lo acusan.. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2019

3. SU BAJA POPULARIDAD de hoy, marca la decadencia de #UribeMalditoSeas

Del 15% desfavorable de 2002 al 61% negativo de hoy, hay 46 puntos de diferencia. Colombia despierta. Cada vez más exuribistas se quitan la venda de los ojos, cada vez hay menos idiotas pic.twitter.com/LOB17yuPNb — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2019

Eso hizo que el ‘hashtag’ propuesto por Murcia se popularizara hasta convertirse en tendencia nacional, y Bolívar no tardó en unirse a él, pero para defenderse y responder que se mantenía en su forma de pensar.

Como no pueden decir q he tenido ni tengo contratos con El Estado, ni tengo ni he tenido familia en El Estado, ni tengo familia en las embajadas, ni he robado a nadie, ni ordenado masacres, ni violado mujeres, ni matado a nadie, ni soy ausentista, apoyo: #gustavobolivardaasco — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2019

#GustavoBolivarDaAsco

Sentiría Vergüenza si dijeran:

Gustavo Bolivar Paramilitar

Gustavo Bolivar Violó una periodista

Gustavo Bolivar Robó el erario

Gustavo Bolivar enriqueció a los hijos

Gustavo B. dio licencias a narcos

Gustavo Bolivar asesino genocida

Gustavo Bolívar soborna — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2019

Sus diferentes trinos de esta mañana han provocado todo tipo de reacciones tanto a favor como en contra de su labor en este año como senador.

Algunos que son afines a las políticas de Gustavo Petro le han pedido calmarse y dejar de publicar con la “cabeza caliente” y otros le han lanzado todo tipo de insultos, criticando además su trabajo como libretista de televisión.

Esta describiendo a algun camarada suyo? Guerrillero frustrado. — NORHA PATRICIA (@norha_patricia) August 30, 2019

Desde que @GustavoBolivar es senador ha venido incrementando su patrimonio personal en un 38% anual. Mantiene distraída a la opinión pública insultando a Uribe por twitter; mientras legisla a favor de sus intereses económicos (Girardot-dosis personal). #GustavoBolivarDaAsco — Juan Guillermo (@JuanGuillrm) August 30, 2019

Ya hicieron tendencia el #gustavobolivardaasco ok. Ayudemolse. Pero quien está llamado a Indagatoria el próximo 8 de Octubre, es el criminal de @alvarouribevel no @GustavoBolivar. https://t.co/alExFxic06 — Beto Coral (@betocoralg) August 30, 2019

Lo más importante de la tendencia #1 en este momento en Colombia "#GustavoBolivarDaAsco" es que la convocó @lorenzmurcia, víctima de las FARC. Esto es una lección de dignidad para @GustavoBolivar Repudio total a Bolívar, su odio, mentiras y defensa de narcoterroristas asesinos. — El Republicano® (@ElRepublicano09) August 30, 2019

#GustavoBolivarDaAsco? No, el que da ASCO es el Subpresidente @IvanDuque con esas cifras.. Logros del gobierno del títere durante este año, lo siento, son cifras y hay q darlas.#FelizViernesATodos #SalvemosLaPaz #AsiSomosLosColombianos pic.twitter.com/pJp61mRRwl — Harol Martinez Nieto (@HarolNieto) August 30, 2019

La imaginación del Senador Bolivar solo da para eso, para narco novelas. — Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) August 30, 2019

#GustavoBolivarDaAsco Reparte todo el sueldo, no recibió los 4 celulares del congreso, no recibe comidas ni agua del erario, es el senador q menos pasajes aéreos ha usado, nunca ha fallado a plenarias, es el que más proyectos de ley ha presentado, no es clientelista ¡Qué asco! — Indignados Colombia (@ManosLimpiasCo) August 30, 2019

Nunca podrán decir sus descendientes que su usted hizo algo bueno por el pais. Sembrar odio y violencia no es parte de se ser “Honorable Parlamentario” usted es una vergüenza para el estado colombiano. El puesto de Congresista le quedó grande muy grande. #GustavoBolivarDaAsco — 🔱Gladiadora 🔱 (@LaGladiadoraDeU) August 30, 2019

No saben como atacar porque sencillamente se les dice la verdad. El uribismo es una enfermedad mental — Karen Lis†Ⓜ🐝 (@_Liamgirl22) August 30, 2019

Se identifica con crimínales que impunes, promueve el consumo de drogas en jóvenes, dice mentiras, se ahoga en frustración y resentimiento porqué se cree dueño de la verdad y se victimiza, típica loca mediocre! — Juan Manuel C. (@CorrealCi_juan) August 30, 2019

Bravo mi estimado Gustavo!!!! Yo te admiro porque eres honesto, no eres corrupto y no eres un GENOCIDA como el señor #82 !!! Un enorme abrazo!!! — MdSweety!🔦🔦🔦🔦🕯🕯🕯🕯 (@alemar_dul) August 30, 2019

Calma senador, que no nos hagan más daño por opinar con la cabeza caliente. — Abbadon (@AbaddonEx) August 30, 2019

#gustavobolivardaasco cómplice de incitar a las nuevas generaciones al narcotráfico, a la prostitución con esas basuras de novelas, ataca a los buenos y calla ante sus amigos terroristas — Carlos Muñoz (@carlosmunoz2015) August 30, 2019

Gustavo Bolívar defensor de las farc

Gustavo Bolívar defensor de las violaciones

Gustavo Bolívar defensor de crímenes

Gustavo Bolívar defensor del reclutamiento de menores

Gustavo Bolívar amigo de la impunidad

Gustavo Bolívar seguidor del narcoterrorismo — Andres Lopez (@Andreslopez685) August 30, 2019