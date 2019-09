El ministro de Relaciones Exteriores aseguró ante el Consejo Permanente de la OEA que ‘Iván Márquez’ se había reunido clandestinamente, en 2018 (después de la firma de paz), con “alias Granda” para “definir estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, es decir, acción política contra el gobierno colombiana”.

Esa declaración resultó escandalosa y hasta peligrosa para Rodrigo Granda, que, en Blu Radio, aclaró que ese es su verdadero nombre, y que él no ha mantenido relaciones clandestinas con ningún desertor de la paz.

“Es supremamente peligrosa [la declaración del canciller], es un desatine que hace parte de la estigmatización contra el nuevo partido político [Farc]. […] Además, nos mete en una cuestión desagradable porque nosotros estamos comprometidos con el proceso de paz […], hemos hecho, sí, y vamos a seguir haciendo, observaciones y criticas al cumplimiento y a los retrasos y parece que eso les fastidia”, aseguró Granda.

El exjefe guerrillero, antes conocido como ‘el Canciller de las Farc’, manifestó en la emisora que él sí hizo un viaje a Venezuela en octubre de 2018, pero lo hizo con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y para dar algunas conferencias a las que universidades de ese país lo invitaron.

“Todas mis actividades son públicas. Yo no tengo por qué estar escondiéndome para hablar de unas verdades de apuño. Yo digo las cosas como las veo. No necesito lanzar una estrategia contra nadie […]. No he hecho ninguna incursión clandestina en Venezuela, ni tengo por qué hacerlo”, aseguró.

Finalmente, Granda aseguró en la entrevista que en ese viaje, él no se reunió con nadie del gobierno de Venezuela, aunque admitió que le hubiese gustado, y que con ‘Márquez’ no se ve desde abril del 2018.

“Ese día, a las 7:30 u 8:00 de la noche, tuvimos una reunión (…) de ahí salió para Caquetá y hasta hoy no he tenido ningún tipo de contacto de ‘Márquez’”.

Al respecto, el canciller declaró ante los medios, que él no quiso afectar al partido Farc y que nombró “algunos nombres” por una cuestión de contexto. No obstante, no se refirió específicamente a la reunión en la que mencionó a Granda.