Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tanto oposición como coalición oficialista han dejado ver sus críticas a la intención de Germán Vargas Lleras de apoyar la asamblea nacional constituyente que propone el presidente Gustavo Petro.

En la mañana de este 19 de marzo, el exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical mencionó que la iniciativa del presidente podría ayudar a medir fuerzas de oposición y de gobierno para reconocer qué tantos colombianos realmente apoyan al presidente. Aunque es por motivos diferentes, Vargas Lleras es hasta ahora la única figura política de la oposición en sumarse a la propuesta.

(Vea también: “Derrotémoslo en su Asamblea constituyente”: Vargas Lleras se une a propuesta de Petro)

“Dios quiera que Petro no se vaya a patrasiar, me parece formidable convocar a una Asamblea constituyente. Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta, no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, puede anticipar una salida política”, señaló el exviceprensidente.

Su pronunciamiento ha sido cuestionado por algunas figuras políticas, como el exministro de Educación Alejandro Gaviria, quien criticó a minsalud, indicó que su intención tendría tinte electoral: “Quiere subirse al cuadrilátero político de la constituyente para consolidarse como gran opositor. Le hace el juego a Petro por razones electorales, no sustantivas. Politiquería de un lado que encuentra su espejo en politiquería del otro. El país poco les importa”.

@German_Vargas quiere subirse al cuadrilátero politico de la constituyente para consolidarse como gran opositor. Le hace el juego a Petro por razones electorales, no sustantivas. Politiquería de un lado que encuentra su espejo en politiquería del otro. El país poco les importa. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 19, 2024

Aunque el senador David Luna (Cambio Radical), quien dice que Petro quiere reelegirse, no mencionó a Vargas Lleras, algunos leyeron un trino que publicó en su cuenta de X como un mensaje para él: “Las normas y la Constitución del 91 no están para complacer a los gobiernos y mandatarios de turno, están para regir su actuar. Mucho menos voy a estar de acuerdo con una constituyente en la que se pueda colar una reelección o la terminación anticipada del mandato. No le muerdan el anzuelo a Petro que lo que quiere es estar en campaña para excusar su incapacidad de gobernar”.

(Lea también: Mociones de censura se votarán en medio de agitado panorama en el Congreso)

Desde el Centro Democrático, el concejal Daniel Briceño mencionó que el exvicepresidente se equivoca en seguirle “el juego” al jefe de Estado, pues “Colombia no necesita entrar en una campaña electoral, el país requiere una oposición firme, unida, que evite que las reformas se aprueben y que los recursos se pierdan”.

Es sabido que Vargas Lleras tiene en mente lanzarse como candidato a la Presidencia en 2026. Personas cercanas a su fuerza política aseguraron que este impulso podría posicionarlo como un fuerte opositor al Gobierno.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.