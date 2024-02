Por: Caracol TV

Acompañado de la vicefiscal Martha Mancera y otros altos directivos del ente acusador, en su última declaración como fiscal general, Francisco Barbosa dejó su cargo señalando que Colombia “no es un país de golpes ni de rupturas institucionales”.

“Colombia es un país de instituciones, de gente laboriosa, democrática; no es un país de golpes, no es un país de rupturas institucionales, este es un país que respeta los periodos”, manifestó.

Afirmó que “investigar no puede significar atentar contra un orden en el país. No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación atente en contra de un órgano del poder público, y menos aún contra el mandato o la legitimidad de un presidente de la República. Y quiero decir aún más, la Fiscalía General de la Nación, como lo he repetido muchas veces, no investiga las conductas o los hechos del presidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

El exfiscal Francisco Barbosa, quien anunció que se va del país, pidió respaldar a ultranza la autonomía y los tiempos en que las instituciones toman las decisiones e, incluso, se mostró conforme con la terna de la cual saldrá su reemplazo.

“Es importante que entre todos en este momento lo que hagamos es proteger la Fiscalía, proteger la justicia, proteger la institucionalidad y permitir un tránsito rápido y una elección rápida de la nueva fiscal general de la Nación”, precisó.

Punto seguido, añadió que no tiene ninguna aspiración política, y que de ahora en adelante se dedicará a la academia. “Yo no estoy pensando en este momento ni estoy reflexionando sobre candidatura alguna ni sobre espacio político alguno. Es suficiente cuatro años de fiscal general de la Nación, año y ocho meses de consejero presidencial, como para salir como un desaforado a pensar que voy a iniciar una campaña presidencial”, manifestó.

Por último, explicó por qué se reasignó el caso de narcotráfico en Buenaventura sobre el que recibió fuertes cuestionamientos la vicefiscal Martha Mancera: “Tuvieron sustento porque la encargada de ahora de esa investigación era la única competente, y esa investigación se señaló que estaba archivada y esa investigación está activa en este momento. Es para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Y el fiscal al que se le quitaron esos expedientes es un fiscal que en este momento está imputado, acusado y en juicio por tres delitos”.

Tras culminar la gestión de Francisco Barbosa, desde este martes 13 de febrero la cabeza de ese organismo estará a cargo de Martha Mancera. Entregará el cargo cuando la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general entre las ternadas postuladas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.

