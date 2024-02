Durante su última rendición de cuentas, el fiscal Francisco Barbosa respondió a algunos de los debates que han surgido en los últimos días tras pronunciamientos del presidente Gustavo Petro.

El fiscal, quien instaló placas conmemorativas a su gestión, afirmó que siempre defendió la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, que se va manteniendo sus principios sólidos y que lo único que pretendió siempre fue defender la democracia en donde era válido mantener diferentes puntos de vista y debatir.

“No me arrepiento de una decisión de las que tomé. No me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente, me voy con carácter, me voy con esfuerzo y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Francisco Barbosa, hay que darle impronta para el país de lo que significó esta Fiscalía en la calle, en los territorios”, señaló al entregar los resultados de su administración durante estos 4 años.