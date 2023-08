La vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, asistió al Congreso a una sesión de control político para exponer el funcionamiento que tendrá el Ministerio de la Igualdad, cartera que dispondrá de cinco viceministerios y un personal de 700 personas. Márquez respondió a las críticas que le hicieron algunos congresistas sobre la burocracia que podría generar el ministerio, expresando que nunca será suficiente la atención que se le dé a los grupos más desfavorecidos.

El Ministerio de la Igualdad, que consiguió apoyo de Canadá, se va consolidando cada día y aunque poco se conoce quiénes van a conformarlo, la jefa de esta entidad, Francia Márquez, dio a conocer algunos detalles como cuáles serán los primeros viceministerios en entrar en funcionamiento, cuáles serán los programas a desarrollar este año y fue enfática en señalar que el presupuesto que se le asignó es insuficiente.

A la entidad se le asignó un presupuesto inicial de $500.000 millones, una cifra superior a la de otras carteras ya existentes como el de los ministerios de Justicia, Ciencia y Transporte. Este monto se dividió en dos partes: $30.000 millones para el funcionamiento del ministerio y $470.000 millones para la ejecución de tres programas: “Agua es vida”, “Jóvenes guardianes de la naturaleza” y “Autonomía Económica de las emujeres”.

Para 2024 se espera aumentar el presupuesto a $1.3 billones, que se dirigirán igualmente al funcionamiento del ministerio, el mantenimiento del edificio de esta cartera y nuevos programas para atender las comunidades marginadas de Colombia.

#AEstaHora la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad y Equidad, @FranciaMarquezM, se encuentra en la Comisión Séptima del @SenadoGovCo, para dar inicio a la sesión ordinaria de control político, donde socializará la estructura y proyección a 2024 del @MinIgualdad_Col. https://t.co/CBjbAxAaUe — Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia 🇨🇴 (@MinIgualdad_Col) August 29, 2023

De acuerdo con Márquez, ya se inició con “la contratación del equipo administrativo y esta semana vamos a publicar las hojas de vida de dos viceministerios: de las Mujeres y de la Juventud, que es con el que vamos a arrancar”.

Entre las inquietudes que le manifestaron algunos congresistas a Márquez, se evidenciaron el cómo evitarían caer en el asistencialismo y el generar burocracia con los próximos procesos de contratación, especialmente, en época electoral. También se cuestionó que a solo días de que inicie septiembre todavía no se ha contratado personal.

“El asistencialismo no es bueno, solo para quien lo promueve. Vamos al progreso y desarrollo y a la reindustrialización de Colombia, como dice el presidente Gustavo Petro”, dijo la senadora del Partido de la U Norma Hurtado, quien también hizo críticas al programa Jóvenes de Paz, que plantea una transferencia de dinero condicionada a no delinquir y, por el contrario, estudien.

Con respecto a las críticas de una presunta creación de burocracia, Márquez fue enfática: “Los recursos que se plantean se piensa que son muchos, pero no podemos mentirle al país: no son suficientes para el desafío que tiene este ministerio y cuando planteamos el número de poblaciones que se tiene que atender se ve que no serán suficientes”.

A su vez, habló sobre el programa ‘Jóvenes de paz’ y dijo que, contrario a los comentarios que ha escuchado desde algunos sectores, no se trata de un “incentivo para sicarios”, sino de una propuesta de paz integral que impactará en la vida de muchos jóvenes vulnerables.