Las declaraciones de Vargas Lleras fueron dadas al periodista Gustavo Gómez y publicadas en la Revista Bocas hace un año, según indicó el comunicador en su trino.

La pregunta fue: “¿Tener un hermano vinculado al toreo le ha impedido exhibir posiciones fuertes en la defensa de los animales, que usted tanto quiere?

La respuesta de Vargas Lleras fue la siguiente: “Mi hermano Enrique desde hace años se desvinculó de esa organización. Reconozco que éramos aficionados, pero nos ha ido dejando los toros y hace años no voy a una corrida. Los domingos lo único que me provoca es no salir de mi casa, recargar baterías, comer pizza y ver Netflix”.

Hace un año, en tiempo de campaña…

Germán Vargas Lleras respondió a @gusgomez1701 en @RevistaBOCAS que se había alejado de la tauromaquia… Un año después… libre de ataduras electoreras parece que hubo reconciliación con la ‘fiesta brava’. pic.twitter.com/NZPTXGclCs — Juan Pablo CALVÁS (@colombiascopio) February 11, 2019

Sin embargo, el excandidato presidencial fue visto muy contento este domingo en la Plaza de Toros de La Santamaría.

También asistieron a la ‘fiesta brava’ el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el Canciller Carlos Holmes Trujillo, el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, el presidente de Fedegan, José Felix Laurie, y el presentador José Gabriel Ortiz, aseguró El Espectador.

El trino del periodista de la W Radio generó que varios usuarios reaccionaran en contra de Vargas Lleras. Algunos cuestionaron sus promesas cuando está en campaña electoral.