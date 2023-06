¡Me pareció ver un lindo gatito!, fue lo que exclamaron algunas personas, luego de ver las imágenes de una cámara de seguridad residencial que muestra lo que parece ser un felino yaguarundí merodeando por las calles de un barrio al sur del municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Esto alertó a las autoridades y a la comunidad, pues es muy extraño que esta especie, que puede confundirse con un gato doméstico, sea vista en una zona residencial.

Según lo expresado por profesionales de la CVC, el desplazamiento de felinos se produce generalmente por la ampliación de las fronteras agrícolas, fragmentación y pérdida de los hábitats, la cacería de especies que son su presa natural, y las quemas y talas que alteran los corredores biológicos.

Estos animales no solo están asociados con los cañaduzales, sino con áreas naturales como El Parque Natural Regional el Vínculo, la más grande reserva de bosque seco tropical del departamento y que es refugio de flora y diferentes especies de fauna silvestre, así como otras zonas boscosas que, en este caso, colindan con el casco urbano de Buga, especialmente al sur. De esta forma, se explica la presencia de animales silvestres en estos perímetros residenciales.

Por lo tanto, la CVC hace las siguientes recomendaciones a las comunidades de la zona rural y urbana: no atentar contra ellos, evitar posibles agresiones y en caso de tener contacto con él, no corra, no les dé la espalda y si es una hembra con crías, no acercarse y retirarse tan pronto como sea posible.

También pueden dar aviso inmediato a la CVC, marcando a la línea de atención #550 o al enlace https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/. Así mismo, puede descargar la app CVC más cerca o comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional, para tomar las medidas necesarias y todas las estrategias de conservación dirigidas a evitar que la población atente contra estas especies.

El yaguarundí, conocido como el gato misterioso, gato moro o leoncillo, es la segunda especie más grande entre los pequeños felinos de Colombia. De las 36 especies de felinos que hay en el mundo, seis habitan en nuestro país: jaguar, puma, ocelote, margay, oncilla y yaguarundí. Este último, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está catalogado como una especie de preocupación menor, aunque se ha visto amenazada por la pérdida del bosque y la caza local.

Sus platos preferidos son algunos mamíferos pequeños, ratones, pájaros, insectos y se beneficia de los peces que quedan atrapados en las orillas de los ríos y lagos. Son solitarios y de hábitos terrestres. A diferencia de los demás, tiene una actividad mayoritariamente diurna y no persigue ni ataca humanos, por el contrario, trata de evitarlos.