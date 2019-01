Según el dirigente gremial, hace unos años él prestó un dinero a Edgardo Maya en un aparente negocio que supuestamente el contralor no reintegró, reseñó la revista.

“Usted cree que el señor Maya, que tiene desencuentros conmigo desde hace 40 años por una plata que no me pagó, si hubiera tenido un solo error, ¿no me hubiera hecho ropa de trabajo en cuatro años?”, manifestó José Félix Lafaurie al semanario.